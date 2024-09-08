Микита рассказал о своей задаче в Офисе президента

"Одна из главных задач, которую передо мной ставит глава Офиса президента, - обеспечить эффективную работу военных администраций, усилить коммуникацию и доверие между местными властями, общинами, предпринимателями и другими институтами на том уровне, который есть на Закарпатье", - отметил Микита.

По его мнению, эффективная работа ОВА в каждом регионе - ключ к развитию областей, а также сохранение человеческого, гуманитарного, экономического и оборонного потенциалов, финансовой поддержки украинских военных и благосостояния украинцев в условиях военного положения.

Добавим, что Виктор Микита также работал в СБУ. Детальнее о нем - в материале РБК-Украина.