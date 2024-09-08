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Микита рассказал о своей задаче в Офисе президента

Фото: Виктор Микита (carpathia.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший глава Закарпатской ОВА Виктор Микита переходит на работу в Офис президента. Его главная задача - налаживание работы военных администраций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Микиту в Telegram.

"Одна из главных задач, которую передо мной ставит глава Офиса президента, - обеспечить эффективную работу военных администраций, усилить коммуникацию и доверие между местными властями, общинами, предпринимателями и другими институтами на том уровне, который есть на Закарпатье", - отметил Микита.

По его мнению, эффективная работа ОВА в каждом регионе - ключ к развитию областей, а также сохранение человеческого, гуманитарного, экономического и оборонного потенциалов, финансовой поддержки украинских военных и благосостояния украинцев в условиях военного положения.

Добавим, что Виктор Микита также работал в СБУ. Детальнее о нем - в материале РБК-Украина.

 

 

Кадровые ротации

Напомним, начало осени в Украине ознаменовалось кадровыми изменениями в правительстве и Офисе президента.

Так, в частности, в ряде министерств сменились руководители. Это касается Министерства иностранных дел, Минреинтеграции, Минвосстановления, Минприроды, Минстратегпрома, Минспорта и Минкультуры.

Кроме того, прошли и некоторые реорганизации. К примеру, Министерство юстиции вошло под руководство вице-премьера Ольги Стефанишиной, возглавляющей европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Кроме того, глава государства Владимир Зеленский сменил нескольких человек из Офиса президента. С должности главы Закарпатской ОВА Виктора Микиту назначили на пост заместителя руководителя Офиса президента. Такую же должность получила экс-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Также Зеленский назначил двух своих советников - Дмитрия Литвина (советник по коммуникации) и Александра Камышина (советник по стратегическим вопросам). Камышин до этого возглавлял Минстратегпром.

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Офис президента