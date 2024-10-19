Михайлюк не зміг зупинити фіаско "Юти" в Орегоні: відео

Оборонець з навиками форварда розпочав матч на лаві запасних. Утім, згодом отримав ігровий час від менеджера "джазменів" Вілла Гарді.

Михайлюк провів на паркеті понад 14 хвилин. Він набрав 9 очок, зробив 3 підбирання і віддав 1 асист. Український баскетболіст також оформив 1 перехоплення та обійшовся без втрат м'яча. Оборонець став другим за результативністю в складі "Джаз", але "Юта" зазнала повного краху (86:124).

Із гри Михайлюк кинув 6 разів, а влучною виявилася половина спроб українця. Зокрема, він реалізував один із трьох триочкових і два з двох штрафних кидки. За статистичним показником "плюс-мінус" результат Михайлюка виявився позитивним (+5).

Хто такий Святослав Михайлюк

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". У рідному клубі дебютував на професіональному рівні в сезоні 2012/13.

За океан переїхав у 2014 році та захищав кольори "Канзас Джейгокс" на студентському рівні. Обраний "Лейкерс" під 47-м номером на драфті НБА-2018. У липні того ж року підписав 3-річний контракт із каліфорнійцями на 4,6 млн доларів, але "озерники" через півроку обміняли його в "Детройт".

Пізніше виступав за "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк" і "Шарлотт". Перед стартом минулого сезону приєднався до "Бостона" та в ролі резервіста став чемпіоном асоціації. Цьогоріч уклав із "Ютою" гарантовану на 3 роки угоду.