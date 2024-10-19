Як баскетбольний "Дніпро" з третьої спроби несподіванку в Кубку Європи ФІБА оформив: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Кубок Європи ФІБА, група D, 3-й тур

"Спортінг" – "Дніпро" – 70:78 (17:20, 24:23, 18:17, 11:18)

Підопічні Володимира Коваля краще ввійшли в гру та спробували піти у відрив. На піку перевага дніпровців у першій чверті склала 6 пунктів. Щоправда, під завісу ігрового відрізку "Спортінг" скоротив відставання вдвічі.

У другій десятихвилинці "Дніпро" виконав нову спробу створити гандикап (+8). Однак, до середини чверті лісабонці зуміли зрівняти рахунок (25:25). Чемпіон України розпочав заново та видав домінантну смугу (17:3), але перед великою перервою господарі скоротили відставання до мінімуму.

Третя 10-хвилинка промайнула за схожим сценарієм. "Дніпро" то йшов у відрив, то дозволяв лісабонцям вирівнювати становище. Зрештою, перед фінальною чвертю команда Коваля випереджала "Спортінг" усього на злощасний пункт (60:59).

Нарешті у фінальному ігровому відрізку "Дніпро" повністю контролював перебіг подій. До середини десятихвилинки чемпіон України створив "подушку безпеки" (+9) та гарантував більш-менш спокійний фініш. Як наслідок, фінальна перевага склала 8 очок.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Дніпра" Станіслав Тимофеєнко. За майже 28 хвилин на паркеті він набрав 22 очки, зробив 6 підбирань і віддав 3 передачі. Прем'єрна перемога в турнірі дозволила дніпровцям увірватися в боротьбу за путівки в плей-офф. Наразі три команди – "Сассарі", "Спортінг" і "Дніпро" – мають по 4 очки, а "Анвіл" набрав 3 пункти. Щоправда, італійський та польський колективи зіграли два матчі проти трьох в інших.