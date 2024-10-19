Михайлюк не смог остановить фиаско "Юты" в Орегоне: видео

Защитник с навыками форварда начал матч на скамейке запасных. Впрочем, получил игровое время от менеджера "джазменов" Уилла Харди.

Михайлюк провел на паркете свыше 14-ти минут. Он набрал 9 очков, сделал 3 подбора и отдал 1 ассист. Украинский баскетболист также оформил 1 перехват и обошелся без потерь мяча. Защитник стал вторым по результативности в составе "Джаз", но "Юта" потерпела полный крах (86:124).

Из игры Михайлюк бросил 6 раз, а меткой оказалась половина попыток украинца. В частности, он реализовал один из трех трехочковых и два из двух штрафных броска. По статистическому показателю "плюс-минус" результат Михайлюка оказался положительным (+5).

Кто такой Святослав Михайлюк

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". В родном клубе дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2012/13.

За океан переехал в 2014 году и защищал цвета "Канзас Джейхокс" на студенческом уровне. Выбран "Лейкерс" под 47-м номером на драфте НБА-2018. В июле того же года подписал 3-летний контракт с калифорнийцами на 4,6 млн долларов, но "озерники" через полгода обменяли его в "Детройт".

Позже выступал за "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк" и "Шарлотт". Перед стартом прошлого сезона присоединился к "Бостону" и в качестве резервиста стал чемпионом ассоциации. В этом году заключил с "Ютой" гарантированное на 3 года соглашение.