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Михайлюк не смог остановить фиаско "Юты" в Орегоне: видео

Фото: Святослав Михайлюк в рядах сборной Украины (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Святослав Михайлюк не спас "Юту Джаз" от разгромного поражения "Портленд Трэйл Блэйзерс" в рамках предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Защитник с навыками форварда начал матч на скамейке запасных. Впрочем, получил игровое время от менеджера "джазменов" Уилла Харди.

Михайлюк провел на паркете свыше 14-ти минут. Он набрал 9 очков, сделал 3 подбора и отдал 1 ассист. Украинский баскетболист также оформил 1 перехват и обошелся без потерь мяча. Защитник стал вторым по результативности в составе "Джаз", но "Юта" потерпела полный крах (86:124).

Из игры Михайлюк бросил 6 раз, а меткой оказалась половина попыток украинца. В частности, он реализовал один из трех трехочковых и два из двух штрафных броска. По статистическому показателю "плюс-минус" результат Михайлюка оказался положительным (+5).

 

 

Кто такой Святослав Михайлюк

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". В родном клубе дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2012/13.

За океан переехал в 2014 году и защищал цвета "Канзас Джейхокс" на студенческом уровне. Выбран "Лейкерс" под 47-м номером на драфте НБА-2018. В июле того же года подписал 3-летний контракт с калифорнийцами на 4,6 млн долларов, но "озерники" через полгода обменяли его в "Детройт".

Позже выступал за "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк" и "Шарлотт". Перед стартом прошлого сезона присоединился к "Бостону" и в качестве резервиста стал чемпионом ассоциации. В этом году заключил с "Ютой" гарантированное на 3 года соглашение.

К слову, накануне "Днепр" сенсационно обыграл "Спортинг " в Кубке Европы ФИБА.

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