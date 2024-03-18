Михайлюк зі солідними хвилинами доклався до розгрому "Вашингтона" в НБА: хайлайти українця

Оборонець з навиками форварда розпочав матч на лаві запасних. Натомість до стартової п'ятірки "Селтікс" потрапили Холідей, Хаузер, Хорфорд, Бріссетт і Тейтум.

Коуч "Бостона" Джо Маззулла випустив Михайлюка на майданчик згодом. Українець загалом провів на паркеті понад 22 хвилини. За відведений час він встиг набрати 9 очок, зробив 5 підбирань і віддав 2 передачі. Результат за статистичним показником "плюс-мінус" виявився позитивним (+7).

Михайлюк виконав 7 кидків із гри, з яких влучними виявилися три (всі триочкові). Він обійшовся без втрат м'яча та персональних фолів. Звітний поєдинок для універсала став 28-м у регулярці асоціації.

Святослав Михайлюк у сезоні 2023/24

У вересні підписав негарантований 1-річний контракт із "Бостоном". На старті сезону "Селтікс" зробили угоду постійною, а зарплата українця зросла до 1,17 млн доларів.

Влітку мав пропозиції з Європи ("Панатінаїкос"), але Михайлюк вирішив залишитися за океаном. Непогано зарекомендував себе в передсезонних матчах "Бостона". Зокрема, проти "Філадельфії" набрав 15 пунктів. На офіційному рівні дебютував за "Селтікс" 30 жовтня.

Нинішній сезон – шостий для українця на рівні НБА. Актуальні середні цифри – 3 очки, 1.1 підбирання, 0.6 передач, 0.3 перехоплень за 8.2 хвилин у грі. На початку січня отримав гарантований контракт до кінця сезону та заробить загалом 2 млн "зелених".