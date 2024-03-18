Михайлюк с солидными минутами приложился к разгрому "Вашингтона" в НБА: хайлайты украинца

Защитник с навыками форварда начал матч на скамейке запасных. Зато в стартовую пятерку "Селтикс" попали Холидей, Хаузер, Хорфорд, Бриссетт и Тейтум.

Коуч "Бостона" Джо Маззулла выпустил Михайлюка на площадку позже. Украинец в общей сложности провел на паркете более 22-х минут. За отведенное время он успел набрать 9 очков, совершил 5 подборов и отдал 2 передачи. Результат по статистическому показателю "плюс-минус" оказался положительным (+7).

Михайлюк выполнил 7 бросков из игры, из которых точными оказались три (все трехочковые). Он обошелся без потерь мяча и персональных фолов. Отчетный поединок для универсала стал 28-м в регулярке ассоциации.

Святослав Михайлюк в сезоне 2023/24

В сентябре подписал негарантированный 1-летний контракт с "Бостоном". На старте сезона "Селтикс" изменили статус сделки на постоянный, а зарплата украинца выросла до 1,17 млн долларов.

Летом у него были предложения из Европы ("Панатинаикос"), но Михайлюк решил остаться за океаном. Неплохо зарекомендовал себя в предсезонных матчах "Бостона". В частности, против "Филадельфии" набрал 15 пунктов. На официальном уровне дебютировал за "Селтикс" 30 октября.

Нынешний сезон – шестой для украинца на уровне НБА. Актуальные средние цифры – 3 очка, 1.1 подбора, 0.6 передач, 0.3 перехватов за 8.2 минут в игре. В начале января получил гарантированный контракт до конца сезона и заработает в общей сложности 2 млн "зеленых".