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"Прометей" беазпеляційно поступився "Бургу" в чвертьфіналі баскетбольного Єврокубка

Бург-ан-Бресс, Вівторок 12 березня 2024 22:34
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"Прометей" беазпеляційно поступився "Бургу" в чвертьфіналі баскетбольного Єврокубка Фото: "Титани" вилетіли з континентальних змагань (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" програв французькому "Бургу" в плей-офф Єврокубка 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, 1/4 фіналу

"Бург" – "Прометей" – 95:82 (17:16, 28:28, 34:13, 16:25)

У першій чверті команди грали фактично на рівних. Савойці кілька разів намагалися піти у відрив, але "титани" відпускали французький колектив максимум на 5 очок. Під завісу ж відрізку підопічні Ронена Гінзбурга взагалі скоротили відставання до мінімуму.

Старт другої 10-хвилинки "Бург" провів краще. Команда Фредеріка Фоту відірвалися на 8 пунктів. Утім, "Прометей" уже в середині чверті зумів вирівняти становище (33:33). Тим не менше, господарі видали новий яскравий відрізок (9:2) і знову впевнено повели. Та перед великою перервою слобожанці скоротили дефіцит до -1.

А ось третя чверть обернулася повною катастрофою для "титанів". Хлопці Гінзбурга просто розвалилися, дозволивши баскетболістам "Бурга" владарювати по обидва боки майданчика. Як наслідок, шестиочкова перевага господарів у середині 10-хвилинки зросла до +22 за її підсумками.

"Прометей" спробував перехопити ініціативу на початку фінального відрізку, але підопічні Фоту вчасно зреагували. Савойцям вдалося перевести гру в спокійніше русло та нівелювати всі спроби слобожанців організувати камбек. Максимумом слобожанців стала втеча від розгромної поразки.

Отже, "Прометей" завершив виступи на європейській арені в сезоні 2023/24. Підопічні Гінзбурга пройшли груповий етап і одну стадію плей-офф Єврокубка. Надалі "титани" зосередяться на виступах в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі.

До слова, раніше "Прометей" програв "Дніпру" фінал Кубка України в Києві.

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