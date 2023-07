Михайлюк зацікавив шестиразового тріумфатора Євроліги, – інсайдер

Універсал отримав чергову пропозицію з першості Греції. Раніше інтерес до нього проявив пірейський "Олімпіакос".

"Не лише "Олімпіакос" для Святослава Михайлюка. Афінський "Панатінаїкос" окреслив цікавість до нього. Він хоче продовжити кар'єру в НБА, але інтерес із Євроліги до нього значний. Рішення незабаром", – написав оглядач.

Минулий сезон "Панатінаїкос" завершив на передостанній, 17-й сходинці Євроліги та не зміг вийти в плей-офф. Рекорд команди – 9 перемог, 23 поразки. Натомість у фіналі Баскетбольної ліги Греції ПАО програв серію "Олімпіакосу" (1:3).

Після 3.3 хвилин у середньому за "Нікс" у першій половині сезону 2022/23 час Михайлюка на паркеті в лавах "Шарлотта" зріс до 22.5 хвилин. Підсумкові середні цифри українця в складі "Горнетс" – 10.6 очок, 2.4 підбирання, 2.7 передачі, 0.7 перехоплень.

Not only Olympiacos for Sviatoslav Mykhailiuk. Panathinaikos Athens has expressed interest on him. He wants to continue in the NBA but the interest of EuroLeague is strong. Decision soon. #Basketball #Baloncesto #Transfers #EuroLeague #Παναθηναϊκόςhttps://t.co/13YDr39qyG