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Михайлюк зацікавив шестиразового тріумфатора Євроліги, – інсайдер

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Афіни, П'ятниця 28 липня 2023 13:00
Михайлюк зацікавив шестиразового тріумфатора Євроліги, – інсайдер Фото: Святослав Михайлюк провів останні півроку в "Шарлотті" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Святослав Михайлюк отримав новий варіант продовження кар'єри в Старому світі.

Про це заявив журналіст Маттео Андреані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

Універсал отримав чергову пропозицію з першості Греції. Раніше інтерес до нього проявив пірейський "Олімпіакос".

"Не лише "Олімпіакос" для Святослава Михайлюка. Афінський "Панатінаїкос" окреслив цікавість до нього. Він хоче продовжити кар'єру в НБА, але інтерес із Євроліги до нього значний. Рішення незабаром", – написав оглядач.

Минулий сезон "Панатінаїкос" завершив на передостанній, 17-й сходинці Євроліги та не зміг вийти в плей-офф. Рекорд команди – 9 перемог, 23 поразки. Натомість у фіналі Баскетбольної ліги Греції ПАО програв серію "Олімпіакосу" (1:3).

Після 3.3 хвилин у середньому за "Нікс" у першій половині сезону 2022/23 час Михайлюка на паркеті в лавах "Шарлотта" зріс до 22.5 хвилин. Підсумкові середні цифри українця в складі "Горнетс" – 10.6 очок, 2.4 підбирання, 2.7 передачі, 0.7 перехоплень.

До слова, молодіжна збірна України не змогла вийти в Дивізіон A Євробаскету через збіг обставин.

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