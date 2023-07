Михайлюк заинтересовал шестикратного триумфатора Евролиги, – инсайдер

Универсал получил очередное предложение из первенства Греции. Ранее интерес к нему проявил пирейский "Олимпиакос".

"Не только "Олимпиакос" для Святослава Михайлюка. Афинский "Панатинаикос" обозначил интерес к нему. Он хочет продолжить карьеру в НБА, но интерес из Евролиги к нему значителен. Решение вскоре", – написал обозреватель.

Прошлый сезон "Панатинаикос" завершил на предпоследней, 17-й строчке Евролиги и не смог выйти в плей-офф. Рекорд команды – 9 побед, 23 поражения. В свою очередь в финале Баскетбольной лиги Греции ПАО проиграл серию "Олимпиакосу" (1:3).

После 3.3 минут в среднем за "Никс" в первой половине сезона 2022/23 время Михайлюка на паркете в рядах "Шарлотта" выросло до 22.5 минут. Итоговая средняя цифра украинца в составе "Хорнетс" – 10.6 очков, 2.4 подбора, 2.7 передачи, 0.7 перехватов.

