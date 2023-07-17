ua ru
Пн, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збірна України U-20 виграла медалі Євробаскету, але не вийшла в еліту: як це можливо

Новость на русском →
Скоп'є, Понеділок 17 липня 2023 09:58
Збірна України U-20 виграла медалі Євробаскету, але не вийшла в еліту: як це можливо Фото: Михайло Бублик і компанія залишилися в Дивізіоні B (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Молодіжна збірна України увійшла до трійки найкращих команд Дивізіону B чемпіонату Європи-2023 завдяки перемозі над Швецією U-20, але цього виявилося замало для повернення в Дивізіон A.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

На старті Євробаскету-2023 організатори запланували, що до елітного дивізіону піднімуться три найкращі команди Дивізіону B. Отже, потрапити в Дивізіон A повинні були обидва фіналісти та переможець матчу за 3-тє місце.

У битві за "бронзу" турніру в Скоп'є українська молодіжка зійшлася з однолітками зі Швеції. "Синьо-жовті" були кращими за скандинавів в усіх чвертях, а найуспішнішим для підопічних Дмитра Забірченка відрізком стала друга половина зустрічі. Якщо перед великою перервою перевага українців склала +4, то підсумковий гандикап – 22 пункти.

Однак, перемога збірної України U-20 виявилася пірровою. Хлопці Забірченка не отримають підвищення в класі. Наступний Євробаскет "синьо-жовті" знову розпочнуть у Дивізіоні B, хоч і замкнули трійку призерів цьогоріч.

За даними інсайдера Девіда Хайна, ні Україна, ні Швеція не претендували на вихід у Дивізіон A вже до матчу. Справа в тому, що з еліти цьогоріч повинна була вилетіта збірна Польщі U-20. Однак, у 2024 році саме Польща прийматиме молодіжний Євробаскет, тож "орли" зберегли місце в Дивізіоні A завдяки статусу майбутнього господаря.

До слова, раніше національна команда України оголосила склад на тренувальні збори в Ризі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол Збірна України
NEWS
На Кримському мосту сталися вибухи: що відомо
На Кримському мосту сталися вибухи: що відомо
DAILY
Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни