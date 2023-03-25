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Михайлюк у старті "Шарлотта" допоміг переграти "Даллас" Дончіча

Фото: Святослав Михайлюк освоївся в "Шарлотті" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Черговий вдалий матч регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації у складі "Шарлотт Горнетс" провів зірка збірної України Святослав Михайлюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

25-річний українець потрапив до стартової п'ятірки на виїзне протистояння з "Даллас Маверікс". Разом із ним із перших секунд розпочали Сміт-молодший, Річардс, Хейворд і Вашингтон.

Михайлюк загалом провів у грі понад 36 хвилин. За цей час він встиг набрати 13 очок, зробив 3 підбирання і віддав 3 передачі. Універсал реалізував три з шести кидків із гри, а також вдало кидав із-за "дуги" (3 влучних триочкових із п'яти спроб).

Окрім того, український баскетболіст добре кидав із лінії штрафних. Михайлюк реалізував 4 штрафних (5 спроб). Також він двічі втратив м'яч і заробив 5 персональних фолів упродовж поєдинку, що завершився перемогою "Горнетс" (117:109). "Маверікс" не допоміг навіть сильний перформанс Луки Дончіча (34 пункти, 10 підбирань, 8 передач).

Напередодні Михайлюк зіграв найрезультативніший матч сезону 2022/23. Він набрав 15 пунктів проти "Нью-Орлеана". Тоді на паркеті він провів 29,5 хвилин.

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