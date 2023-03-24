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Українець Михайлюк визнаний найкращим у матчі "Шарлотта" в НБА

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Новий Орлеан, П'ятниця 24 березня 2023 09:49
Українець Михайлюк визнаний найкращим у матчі "Шарлотта" в НБА Фото: Святослав Михайлюк у кольорах "Горнетс" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Найрезультативніший поєдинок у нинішньому сезоні Національної баскетбольної асоціації провів лідер збірної України Святослав Михайлюк. "Шарлотт Горнетс" обрали його гравцем матчу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

25-річний українець видав солідний перформанс проти "Нью-Орлеана" на виїзді. Клубні медіа обрали вихованця "Черкаських Мавп" головною зіркою зустрічі в складі "Горнетс".

Михайлюк розпочав на лаві запасних. Однак, встиг провести на паркеті 29,5 хвилин. За цей час він зумів набрати 15 очок, зробив 2 підбирання та оформив 1 асист. Більше в складі "Шарлотта" набрав лише основний форвард Пі Джей Вашингтон (18 пунктів).

Український універсал виконав 12 кидків із гри, з яких половина виявилися влучними. Зокрема, він реалізував 3 триочкових. Усього ж Михайлюк 8 разів кидав з-за дуги. За статистичним показником "плюс-мінус" результат резервіста від'ємний (-6).

Після переходу з "Нью-Йорк Нікс" транзитом через "Портленд" Михайлюк провів 11 матчів регулярного чемпіонату за "Шарлотт". Середні цифри українця – 5.7 очок, 1.1 підбирання, 0.9 передач, 0.3 перехоплень за 14 хвилин у грі. У лавах "Нікс" він проводив на паркеті в середньому лише 3.3 хвилини.

Українець Михайлюк визнаний найкращим у матчі &quot;Шарлотта&quot; в НБА

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