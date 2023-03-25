RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Михайлюк в старте "Шарлотта" помог переиграть "Даллас" Дончича

Фото: Святослав Михайлюк освоился в "Шарлотте" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Очередной удачный матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Шарлотт Хорнетс" провел звезда сборной Украины Святослав Михайлюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

25-летний украинец попал в стартовую пятерку на выездное противостояние с "Даллас Маверикс". Вместе с ним с первых секунд начали Смит-младший, Ричардс, Хэйворд и Вашингтон.

Михайлюк провел в игре свыше 36 минут. За это время он успел набрать 13 очков, сделал 3 подбора и отдал 3 передачи. Универсал реализовал три из шести бросков из игры, а также удачно бросал из-за "дуги" (3 точных трехочковых из пяти попыток).

Кроме того, украинский баскетболист хорошо бросал с линии штрафных. Михайлюк реализовал 4 штрафных (5 попыток). Также он дважды потерял мяч и заработал 5 персональных фолов в поединке, завершившемся победой "Хорнетс" (117:109). "Маверикс" не помог даже сильный перформанс Луки Дончича (34 пункта, 10 подборов, 8 передач).

Накануне Михайлюк сыграл самый результативный матч сезона 2022/23. Он набрал 15 пунктов против "Нью-Орлеана". Тогда на паркете он провел 29,5 минуты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол