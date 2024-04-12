Михайлюк солідним виступом не зупинив поразку "Бостона" в НБА: хайлайти українця

Українець звично розпочав на лаві запасних. Джо Маззулла випустив у старті Холідея, Вайта, Порзінгіса, Тейтума та Брауна.

Михайлюк отримав ігрові хвилини згодом. На майданчику він провів майже 13 хвилин. За відведений час він встиг набрати 9 очок, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі. Результат універсала за статистичним показником "плюс-мінус" виявився позитивним (+21).

Із гри Михайлюк виконав 5 кидків, зокрема чотири з-за "дуги". Влучними виявилися три спроби українця на три очки. Оборонець з навиками форварда обійшовся без втрат м'яча та персональних фолів. Утім, врятувати "Селтікс" від першої домашньої поразки в сезоні не зумів (109:118).

Натомість інший українець – Олексій Лень – провів 11 хвилин у складі "Сакраменто". Він набрав 2 очки, зробив 1 підбирання і оформив 1 асист. "Кінгз" на домашній арені зазнав поразки від "Нью-Орлеана" (123:135).