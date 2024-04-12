UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Михайлюк солідним виступом не зупинив поразку "Бостона" в НБА: хайлайти українця

Фото: Святослав Михайлюк провів на паркеті 13 хвилин (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Святослав Михайлюк у складі "Бостон Селтікс" програв домашній матч регулярної першості Національної баскетбольної асоціації проти "Нью-Йорк Нікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

 

Українець звично розпочав на лаві запасних. Джо Маззулла випустив у старті Холідея, Вайта, Порзінгіса, Тейтума та Брауна.

Михайлюк отримав ігрові хвилини згодом. На майданчику він провів майже 13 хвилин. За відведений час він встиг набрати 9 очок, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі. Результат універсала за статистичним показником "плюс-мінус" виявився позитивним (+21).

Із гри Михайлюк виконав 5 кидків, зокрема чотири з-за "дуги". Влучними виявилися три спроби українця на три очки. Оборонець з навиками форварда обійшовся без втрат м'яча та персональних фолів. Утім, врятувати "Селтікс" від першої домашньої поразки в сезоні не зумів (109:118).

Натомість інший українець – Олексій Лень – провів 11 хвилин у складі "Сакраменто". Він набрав 2 очки, зробив 1 підбирання і оформив 1 асист. "Кінгз" на домашній арені зазнав поразки від "Нью-Орлеана" (123:135).

До слова, раніше комісар НБА Сільвер пригрозив форварду "Торонто" пожиттєвим баном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол