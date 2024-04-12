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Михайлюк солидным выступлением не остановил поражение "Бостона" в НБА: хайлайты украинца

Фото: Святослав Михайлюк провел на паркете 13 минут (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Звезда сборной Украины Святослав Михайлюк в составе "Бостон Селтикс" проиграл домашний матч регулярного первенства Национальной баскетбольной ассоциации против "Нью-Йорк Никс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

 

Украинец привычно начал на скамейке запасных. Джо Маззулла выпустил в старте Холидея, Уайта, Порзингиса, Тейтума и Брауна.

Михайлюк получил игровые минуты позже. На площадке он провел около 13-ти минут. За отведенное время он успел набрать 9 очков, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи. Результат универсала по статистическому показателю "плюс-минус" оказался положительным (+21).

С игры Михайлюк выполнил 5 бросков, в том числе четыре из-за "дуги". Точными оказались три попытки украинца на три очка. Защитник с навыками форварда обошелся без потерь мяча и персональных фолов. Впрочем, спасти "Селтикс" от первого домашнего поражения в сезоне не сумел (109:118).

В свою очередь другой украинец – Алексей Лень – провел 11 минут в составе "Сакраменто". Он набрал 2 очка, сделал 1 подбор и оформил 1 ассист. "Кингз" на домашней арене потерпел поражение от "Нью-Орлеана" (123:135).

К слову, ранее комиссар НБА Сильвер пригрозил форварду "Торонто" пожизненным баном.

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