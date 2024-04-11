Комісар НБА припустив життєвий бан одного з баскетболістів: що він накоїв

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

24-річний американець поставив під ризик продовження професіональної кар'єри. НБА розгляне варіант із пожиттєвою дискваліфікацією форварда.

"Я маю великий набір дисциплінарних покарань. Вчинок Портера – "смертний гріх" для нашої ліги. Найвищою мірою покарання може стати пожиттєвий бан. Ось такого рівня важливості питання ми розглядаємо. Нічого серйознішого за скандали з беттінгом у нашій лізі немає", – заявив Сільвер.

За словами комісара асоціації, слідство в справі Портера ще триває. Водночас він анонсував, що наслідки розслідування можуть бути вкрай серйозними. Резервіст "Торонто" відсторонений від матчів під егідою НБА з 24 березня.

Низка американських букмекерських контор нещодавно зафіксувала підозрілі ставки на Портера. З кількох рахунків намагалися поставити значні суми (10-20 тисяч доларів) на індивідуальні показники форварда мінімум у двох поєдинках американця. Під підозрою опинилися матчі Портера проти "Кліпперс" і "Сакраменто", в яких він не набрав жодного очка.