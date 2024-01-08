Михайлюк отримав гарантований контракт від "Бостона": що це означає

Клуб Національної баскетбольної асоціації "Бостон Селтікс" повністю гарантував договір із універсалом збірної України Святославом Михайлюком.
Про це заявив журналіст Кіт Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера.
Менеджмент "Селтікс" активував опції гарантування для чотирьох баскетболістів. Українець, а також Далано Бентон, Люк Корнет і Ламар Стівенс отримають всі передбачені контрактом гроші.
Михайлюк заробить 2 млн доларів. "Бостон" мав можливість відрахувати оборонця з навиками форварда до 10 січня. Тепер український баскетболіст, вочевидь, продовжить сезон у складі лідера Східної конференції НБА.
"Селтікс" для Михайлюка – сьома команда під егідою асоціації. Раніше він захищав кольори "Лейкерс", "Детройта", "Оклахоми", "Торонто", "Нью-Йорка" та "Шарлотта". На студентському рівні українець грав за "Канзас Джейгокс".
Влітку відхилив пропозицію афінського "Панатінаїкоса". У вересні підписав негарантований контракт із "Бостоном" на 1 рік. Угода стала постійною перед стартом сезону, а зарплата українця тоді зросла до 1,17 млн доларів.
Михайлюк непогано себе проявив у передсезонних матчах. Найрезультативніший поєдинок зіграв проти "Філадельфії" – 15 очок, 6 підбирань і 2 асисти за майже 19 хвилин на майданчику. На офіційному рівні Михайлюк дебютував за "Бостон" проти "Вашингтона" 30 жовтня (3 очки та 1 асист за 5 хвилин у грі).
Нинішній сезон – шостий для українця на рівні НБА. Актуальні середні цифри – 1.7 очко, 0.9 підбирань, 0.3 передач, 0.3 перехоплень за 7.7 хвилин у грі. У листопаді-грудні мав триматчеву серію без результативних дій.
До слова, раніше зіркова українка Ягупова приєдналася до "Валенсії" вільним агентом.
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