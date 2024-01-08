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Михайлюк получил гарантированный контракт от "Бостона": что это значит

Фото: Святослав Михайлюк присоединился к "Селтикс" в последний день лета (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Бостон Селтикс" полностью гарантировал договор с универсалом сборной Украины Святославом Михайлюком.

Об этом заявил журналист Кит Смит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.

Менеджмент "Селтикс" активировал опции гарантирования четырем баскетболистам. Украинец, а также Далано Бэнтон, Люк Корнет и Ламар Стивенс получат все предусмотренные контрактом деньги.

Михайлюк заработает 2 млн долларов. "Бостон" имел возможность отчислить защитника с навыками форварда до 10 января. Теперь украинский баскетболист, по всей видимости, продолжит сезон в составе лидера Восточной конференции НБА.

"Селтикс" для Михайлюка – седьмая команда под эгидой ассоциации. Ранее он защищал цвета "Лейкерс", "Детройта", "Оклахомы", "Торонто", "Нью-Йорка" и "Шарлотта". На студенческом уровне украинец играл за "Канзас Джейхокс".

 

 

 

Святослав Михайлюк в сезоне 2023/24

Летом отклонил предложение афинского "Панатинаикоса". В сентябре подписал негарантированный контракт с "Бостоном" на 1 год. Соглашение стало постоянным перед стартом сезона, а зарплата украинца тогда выросла до 1,17 млн долларов.

Михайлюк неплохо проявил себя в предсезонных матчах. Самый результативный поединок сыграл против "Филадельфии" – 15 очков, 6 подборов и 2 ассиста за почти 19 минут на площадке. На официальном уровне Михайлюк дебютировал за "Бостон" против "Вашингтона" 30 октября (3 очка и 1 ассист за 5 минут в игре).

Нынешний сезон – шестой для украинца на уровне НБА. Актуальные средние цифры – 1.7 очко, 0.9 подборов, 0.3 передач, 0.3 перехвата за 7.7 минут в игре. В ноябре-декабре имел трехматчевую серию без результативных действий.

К слову, ранее звездная украинка Ягупова присоединилась к "Валенсии" свободным агентом.

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