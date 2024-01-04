Зірка баскетбольної збірної України знайшла новий клуб із Євроліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

31-річна баскетболістка переїхала на Піренеї. Там вона захищатиме кольори лідера Ліги Феменіни та учасника жіночої Євроліги.

Ягупова підписала з "Валенсією" контракт до кінця нинішнього сезону. Левантійцям українка дісталася безкоштовно, оскільки в грудні отримала статус вільного агента. Розпочала баскетбольний рік вона в складі турецького "Мерсіна".

Перед цим Ягупова виступала за "Фенербахче". У складі стамбульців вона виграла Євролігу 2022/23, а до цього двічі стала MVP найпрестижнішого континетального турніру (2020, 2021). Окрім того, українська баскетболістка здобула 3 чемпіонські титули.

Хто така Аліна Ягупова

Уродженка Дніпра, займатися баскетболом почала в 5 років. Вихованка дніпровської ДЮСШ №5. На батьківщині виступала за "Дніпро", "Регіну-Баскет" та "Єлисавет-Баскет".

На драфті жіночої НБА-2013 обрана "Лос-Анджелес Спаркс" під 34-м номером. Проте, закріпитися за океаном не змогла. Виступала в чемпіонаті Казахстану за "Астану Тайгерс" і "Окжетпес", а також у Бельгії та Франції – за "Касторс Брен" і "Вільньов-д'Аск" відповідно.

Середні цифри Ягупової в Євролізі цього сезону – 16 очок, 5.6 підбирань, 4.7 передачі та 1.7 перехоплення за понад 34 хвилини на паркеті. Зі збірною України їздила на низку Євробаскетів (2013, 2015, 2017, 2019).