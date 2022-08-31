Михайлюк, Лень и другие. Сборная Украины объявила заявку на Евробаскет-2022

Финальный список баскетболистов на чемпионат Европы-2022 обнародовал тренерский штаб сборной Украины во главе с Айнарсом Багатскисом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.
В окончательный список исполнителей попали 12 игроков. Вне ростера национальной команды оказались два форварда – Андрей Войналович и Павел Крутоус.
В то же время Багатскис рассчитывает на защитника Иссуфа Санона. Из-за повреждения голеностопа он пропустил матч квалификации к ЧМ-2023 против сборной Исландии. Также в составе заокеанские звезды сборной – Святослав Михайлюк и Алексей Лень.
Состав сборной Украины на Евробаскет-2022:
защитники
форварды
центровые
Сборная Украины сыграет в группе C чемпионата Европы вместе с греками, итальянцами, хорватами, британцами и эстонцами. В плей-офф выйдут 4 лучшие команды секстета.
Старт на Евробаскете-2022 для "сине-желтых" состоится 2 сентября. В Милане сборная Украины встретится с Великобританией. Начало поединка в 15:15 по Киеву.
К слову, украинская сборная потерпела поражение от Исландии в овертайме матча отбора на Мундиаль.
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