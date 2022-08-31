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Михайлюк, Лень та інші. Збірна України оголосила заявку на Євробаскет-2022

Фото: Збірна України перед матчем відбору до ЧС-2023 проти Ісландії (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Фінальний список баскетболістів на чемпіонат Європи-2022 оприлюднив тренерський штаб збірної України на чолі з Айнарсом Багатскісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

До остаточного переліку виконавців потрапили 12 гравців. Поза ростером національної команди опинилися два форварди – Андрій Войналович і Павло Крутоус.

Натомість Багатскіс розраховує на оборонця Іссуфа Санона. Через ушкодження гомілкостопа він пропустив матч кваліфікації до ЧС-2023 проти збірної Ісландії. Також у складі заокеанські зірки збірної – Святослав Михайлюк та Олексій Лень.

Склад збірної України на Євробаскет-2022:

захисники

  • Денис Лукашов
  • Віталій Зотов
  • Ілля Сидоров
  • Іссуф Санон
  • Святослав Михайлюк

форварди

  • Іван Ткаченко
  • Богдан Близнюк
  • В'ячеслав Бобров

центрові

  • Володимир Герун
  • Олексій Лень
  • Артем Пустовий
  • Дмитро Скапінцев

Збірна України гратиме в групі C чемпіонату Європи разом із греками, італійцями, хорватами, британцями та естонцями. До плей-офф вийдуть 4 найкращі команди секстету.

Старт на Євробаскеті-2022 для "синьо-жовтих" відбудеться 2 вересня. У Мілані збірна України зустрінеться з Великою Британією. Початок поєдинку о 15:15 за київським часом.

До слова, українська збірна зазнала поразки від Ісландії в овертаймі матчу відбору на Мундіаль.

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Збірна УкраїниБаскетбол