Михайлюк, Лень та інші. Збірна України оголосила заявку на Євробаскет-2022

Фінальний список баскетболістів на чемпіонат Європи-2022 оприлюднив тренерський штаб збірної України на чолі з Айнарсом Багатскісом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.
До остаточного переліку виконавців потрапили 12 гравців. Поза ростером національної команди опинилися два форварди – Андрій Войналович і Павло Крутоус.
Натомість Багатскіс розраховує на оборонця Іссуфа Санона. Через ушкодження гомілкостопа він пропустив матч кваліфікації до ЧС-2023 проти збірної Ісландії. Також у складі заокеанські зірки збірної – Святослав Михайлюк та Олексій Лень.
Склад збірної України на Євробаскет-2022:
захисники
форварди
центрові
Збірна України гратиме в групі C чемпіонату Європи разом із греками, італійцями, хорватами, британцями та естонцями. До плей-офф вийдуть 4 найкращі команди секстету.
Старт на Євробаскеті-2022 для "синьо-жовтих" відбудеться 2 вересня. У Мілані збірна України зустрінеться з Великою Британією. Початок поєдинку о 15:15 за київським часом.
До слова, українська збірна зазнала поразки від Ісландії в овертаймі матчу відбору на Мундіаль.
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