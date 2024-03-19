Михайлюк і Лень взяли участь в перемогах у регулярці НБА

Михайлюк на лаві запасних розпочав матч проти "Детройта". Проте, за підсумками зустрічі опинився на 5-й сходинці за ігровим часом – майже 24 хвилини.

Українець встиг набрати 6 очок, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі. Універсал "Селтікс" виконав 8 спроб із гри, але влучними виявилися лише два кидки уродженця Черкас (всі – триочкові). За статистичним показником "плюс-мінус" результат Михайлюка позитивний (+13).

Із лави на паркеті з'явився і Лень. Резервіст "Кінгз" провів на майданчику 13 хвилин. За відведений час центровий встиг набрати 6 пунктів, оформив 3 підбирання та віддав 1 асист. Він двічі кидав із гри та набрав 4 очки з чотирьох можливих.

Лень також виконав два штрафних кидки. Українець з лінії був точним, тож закінчив поєдинок із результатом +7 за показником "плюс-мінус". "Сакраменто" зумів дотиснути "Гріззліс" в овертаймі (121:111).

Хто такий Олексій Лень

Уродженець Антрацита, у дитинстві займався спортивною гімнастикою і шахами. Виховувався в луганському та дніпровському училищах фізкультури, СДЮШОР-5 Дніпра.

Після виступів у дублі "Дніпра" не отримав реального шансу в першій команді та поїхав до США. Там грав у Національній асоціації студентського спорту (NCAA) за "Меріленд Террапінс". Обраний "Фініксом" під п'ятим номером драфту НБА-2013.

У складі "Санз" провів 5 сезонів. Влітку 2018-го підписав контракт із "Атлантою", а згодом змінив цілу низку клубів – "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон". У серпні 2021-го повернувся в лави "Кінгз". Баскетбольні ідоли – Кевін Гарнетт і Тім Данкан.