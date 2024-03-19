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Михайлюк и Лень приняли участие в победах в регулярке НБА

Фото: Алексей Лень (справа) провел 13 минут против "Мемфиса" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинские исполнители Святослав Михайлюк и Алексей Лень приложились к очередным победам "Бостон Селтикс" и "Сакраменто Кингз" соответственно в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Михайлюк на скамейке запасных начал матч против "Детройта". Однако, по итогам встречи оказался на 5-й строчке по игровому времени – почти 24 минуты.

Украинец успел набрать 6 очков, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи. Универсал "Селтикс" выполнил 8 попыток с игры, но точными оказались лишь два броска уроженца Черкасс (все – трехочковые). По статистическому показателю "плюс-минус" результат Михайлюка положительный (+13).

Со скамьи на паркете появился и Лень. Резервист "Кингз" провел на площадке 13 минут. За отведенное время центровоый успел набрать 6 пунктов, оформил 3 подбора и отдал 1 ассист. Он дважды бросал с игры и набрал 4 очка из четырех возможных.

Лень также выполнил два штрафных броска. Украинец с линии был точным, поэтому закончил поединок с результатом +7 по показателю "плюс-минус". "Сакраменто" сумел дожать "Гриззлис" в овертайме (121:111).

Кто такой Алексей Лень

Уроженец Антрацита, в детстве занимался спортивной гимнастикой и шахматами. Воспитывался в луганском и днепровском училищах физкультуры, СДЮШОР-5 Днепра.

После выступлений в дубле "Днепра" не получил реального шанса в первой команде и уехал в США. Там играл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за "Мэриленд Террапинс". Выбран "Финиксом" под пятым номером драфта НБА-2013.

В составе "Санз" провел 5 сезонов. Летом 2018-го подписал контракт с "Атлантой", а впоследствии сменил целый ряд клубов – "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон". В августе 2021 года вернулся в ряды "Кингз". Баскетбольные идолы – Кевин Гарнетт и Тим Данкан.

К слову, ранее "Прометей" безапелляционно проиграл "Бургу" в четвертьфинале Еврокубка.

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