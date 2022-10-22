Михайлюк дебютував за "Нікс" під час розгрому "Детройта"
Українець Святослав Михайлюк провів перший матч у складі "Нью-Йорк Нікс" у Національній басктебольній асоціації та допоміг команді перемогти "Детройт Пістонз".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
НБА, Східна конференція, регулярний сезон
"Нью-Йорк" – "Детройт" – 130:106 (30:20, 42:32, 31:29, 27:25)
Уродженець Черкас з'явився на паркеті вже в другому матчі "Нікс" у регулярному чемпіонаті. Після пропущеного поєдинку з "Мемфісом" Михайлюк зіграв дві хвилини, впродовж яких встиг виконати влучний тричочковий і зробити два підбирання.
Натомість основа "Нью-Йорка" не помітила спротиву "Детройта" взагалі. Господарі "Медісон Сквер Гарден" були найкращими в кожній з чвертей. Найбільший гандикап "Нікс" оформили в стартових двох 12-хвилинках, коли двічі переважали "Пістонз" на 10 пунктів.
Найрезультативнішим у складі нью-йоркців став Іммануель Квіклі. 23-річний оборонець набрав 20 очок, зробив 7 підбирань і віддав 7 результативних передач. Перевершити його зумів лише форвард "Детройта" Саддік Бей – 26 пунктів.
Наступні два поєдинки "Нью-Йорк Нікс" теж проведуть удома. 25 жовтня команда Михайлюка протистоятиме "Орландо", а 27 жовтня – "Шарлотт".
До слова, раніше переможець драфту-2022 Банкеро став найкращим у першому матчі в дорослій кар'єрі.
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