Михайлюк дебютував за "Нікс" під час розгрому "Детройта"

Українець Святослав Михайлюк провів перший матч у складі "Нью-Йорк Нікс" у Національній басктебольній асоціації та допоміг команді перемогти "Детройт Пістонз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

НБА, Східна конференція, регулярний сезон

"Нью-Йорк" – "Детройт" – 130:106 (30:20, 42:32, 31:29, 27:25)

Уродженець Черкас з'явився на паркеті вже в другому матчі "Нікс" у регулярному чемпіонаті. Після пропущеного поєдинку з "Мемфісом" Михайлюк зіграв дві хвилини, впродовж яких встиг виконати влучний тричочковий і зробити два підбирання.

Натомість основа "Нью-Йорка" не помітила спротиву "Детройта" взагалі. Господарі "Медісон Сквер Гарден" були найкращими в кожній з чвертей. Найбільший гандикап "Нікс" оформили в стартових двох 12-хвилинках, коли двічі переважали "Пістонз" на 10 пунктів.

Найрезультативнішим у складі нью-йоркців став Іммануель Квіклі. 23-річний оборонець набрав 20 очок, зробив 7 підбирань і віддав 7 результативних передач. Перевершити його зумів лише форвард "Детройта" Саддік Бей – 26 пунктів.

Наступні два поєдинки "Нью-Йорк Нікс" теж проведуть удома. 25 жовтня команда Михайлюка протистоятиме "Орландо", а 27 жовтня – "Шарлотт".