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Михайлюк дебютировал за "Никс" во время разгрома "Детройта"

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Нью-Йорк, Суббота 22 октября 2022 11:21
Михайлюк дебютировал за "Никс" во время разгрома "Детройта" Фото: Святослав Михайлюк в лагере сборной Украины (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Святослав Михайлюк провел первый матч в составе "Нью-Йорк Никс" в Национальной басктебольной ассоциации и помог команде победить "Детройт Пистонс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, Восточная конференция, регулярный сезон

"Нью-Йорк" – "Детройт" – 130:106 (30:20, 42:32, 31:29, 27:25)

Уроженец Черкасс появился на паркете уже во втором матче "Никс" в регулярном чемпионате. После пропущенного поединка с "Мемфисом" Михайлюк сыграл две минуты, в течение которых успел выполнить точный трехочковый и сделать два подбора.

Основа "Нью-Йорка" не заметила сопротивления "Детройта" вообще. Хозяева "Мэдисон Сквер Гарден" были лучшими в каждой из четвертей. Крупнейший гандикап "Никс" оформили в двух стартовых 12-минутках, когда дважды превзошли "Пистонс" на 10 пунктов.

Самым результативным в составе нью-йоркцев стал Иммануэль Куикли. 23-летний защитник набрал 20 очков, сделал 7 подборов и отдал 7 результативных передач. Превзойти его сумел только форвард "Детройта" Саддик Бэй – 26 пунктов.

Следующие два поединка "Нью-Йорк Никс" тоже проведут дома. 25 октября команда Михайлюка будет противостоять "Орландо", а 27 октября – "Шарлотт".

К слову, ранее победитель драфта-2022 Банкеро стал лучшим в первом матче во взрослой карьере.

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