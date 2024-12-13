З ким зіграє Україна у відборі на ЧС-2026: результат жеребкування

Збірна України дізналася суперників у груповому етапі відбору на Чемпіонат світу з футболу-2026 у зоні УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію жеребкування, яке відбулося 13 грудня у Цюриху.

З ким зіграє Україна у відборі на ЧС-2026

"Синьо-жовті" за право поїхати на мундіаль зіграють у групі D з 4 команд. Україна змагатиметься проти таких збірних, як:

Франція або Хорватія (Україна зіграє проти команди, яка виграє у цьому протистоянні)

Ісландія

Азербайджан

Результат жеребкування відбору на ЧС-2026 для України (x.com/uafukraine)

Зазначимо, що серед потенційних суперників збірної України з першого кошика були також Португалія, Німеччина, Іспанія, Італія, Нідерланди, Данія, Англія, Бельгія, Швейцарія та Австрія.

Команда Реброва була у кошику №2 згідно з найновішим рейтингом ФІФА, де Україна посідає наразі 25-ту позицію.

Коли відбудуться матчі відбору на ЧС-2026

Свої матчі підопічні Сергія Реброва точно проводитимуть з червня 2025-го (сам відбір стартує у березні) до листопада 2025 року за традиційною груповою системою ("домашні" і "виїзні" поєдинки).

У разі, якщо наша збірна виграє свою групу (всього 12 груп), то вона отримає пряму путівку до фінальної стадії ЧС.

Якщо ж "синьо-жовті" опиняться у числі 12 команд, що посядуть другі місця, то їм доведеться зіграти у стикових міні-турнірах (на цьому етапі до них доєднаються ще й чотири найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА-2024/2025, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації).

Стикові міні-турніри відбудуться 26-31 березня 2026 року і складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-офф. Чотири переможці отримають путівки на мундіаль.

Додамо, що всього на ЧС-2026 від європейської зони буде розіграно 16 путівок.

Перші матчі в рамках відбору на мундіаль будуть зіграні 21-22 березня 2025 року.

Ключові дати проведення матчів групового етапу у 2025 році:

21-25 березня

6-10 червня

4-9 вересня

9-14 жовтня

13-18 листопада

Повний календар турніру буде оприлюднений згодом.

Старт відбору для України розпочнеться 6-10 червня 2025 року, адже 20 та 23 березня відбудуться матчі проти Бельгії у рамках плей-офф Ліги націй за право зіграти у наступному розіграші турніру в елітному дивізіоні.

Пізніше стане відомо й те, де саме головна команда нашої країни проводитиме свої номінально "домашні" матчі. Зазначимо, що у відборі на Євро-2024 Україна приймала суперників на польських стадіонах.

Збірна України з футболу (фото: Getty Images)

Що відомо про ЧС-2026

Чемпіонат світу у 2026 році пройде в Сполучених Штатах Америки, Мексиці та Канаді. Він стане першим в історії мундіалем, у фінальній частині якого візьмуть участь 48 збірних (12 груп по чотири команди). Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу приймуть 16 міст:

у США - Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл

- Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл у Мексиці - Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей

- Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей у Канаді - Торонто та Ванкувер

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінал 19 липня прийме Нью-Йорк.

Андрій Ярмоленко має шанс побити рекорд Андрія Шевченка, якщо гратиме у відборі на ЧС (фото: Getty Images)