Міграція на захід: де дешевше винаймати квартиру вимушеним переселенцям

Міграція внутрішньо переміщених осіб, що тікають від війни, суттєво змінила традиційний розклад на ринку оренди житла в Україні. Вимушені переселенці шукають тимчасовий прихисток, у першу чергу, на Заході країни. Одночасно, цього літа спостерігаємо спад попиту на оренду в південних областях.

Про поточну ситуацію на ринку оренди житла в регіонах України читайте в матеріалі РБК-Україна Realty , підготованому на основі аналітики ЛУН .

Найбільш затребувані для оренди регіони

Чим далі від зони бойових дій, яка зараз обмежена Донецькою, Луганською областями та півднем країни, тим більша зацікавленість внутрішніх переселенців до винайму квартир. Так, станом на серпень у Закарпатській та Тернопільській областях попит на оренду житла виріс відповідно на 455% та 334% у порівнянні з осінню 2021 року.

Фото: ЛУН

На цьому тлі дивним може здатися входження до трійки регіонів-лідерів Полтавської області, де попит зріс на 364%. Це можна пояснити, зокрема, тим, що внутрішні переселенці розглядають цей регіон як найближчий мирний прихисток, де можна пересидіти деякий час та визначитися з подальшими планами. У Кіровоградській області, де теж приймають переселенців зі сходу, попит на оренду також зріс, але не так відчутно – на 83%.

Мертвий сезон на півдні

Літо – традиційний сезон зростання попиту на оренду житла в південних регіонах та узбережжях Чорного та Азовського морів. Але не цього року, адже саме в південних областях зараз гаряче, а кожного дня можна очікувати на чергові обстріли з боку російських окупантів.

Тому не дивно, що ринок оренди в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях помітно просів у порівнянні з минулим роком. Південь втратив свій туристичний сезон: так, Одеса демонструє спад зацікавленості в оренді на –80%, а Миколаївська область — аж на –91% менше за показники осені минулого року.

Різниця зацікавленості в оренді житла в регіонах України в липні 2022 року в порівнянні з жовтнем 2021-го

Закарпатська область +455%

Полтавська +364%

Тернопільська +334%

Вінницька +266%

Кіровоградська +234%

Черкаська +176%

Хмельницька +99%

Запорізька +34%

Чернівецька +30%

Дніпропетровська +26%

Київська +17%

Рівненська –9%

Львівська –13%

Івано-Франківська –38%

Житомирська –45%

Волинська –55%

Одеська –80%

Сумська –88%

Миколаївська –91%

Чернігівська –97%

Харківська –97%

Херсонська –100%

Ціни на оренду в регіонах

Після нещодавнього зростання офіційного курсу валют у орендодавців з’явився додатковий мотив для підвищення гривневих цін. Але поки що можна говорити лише про окремі випадки, в той час, як загалом ціни залишаються стабільними. А у доларовому еквіваленті зі зміною курсу з 29.5 грн/$ до 36.6 грн/$ зйомні квартири відчутно подешевшали.

В порівнянні з осінню 2021 року орендоване житло у доларах стало відчутно дешевше в Київській (–33%), Житомирській (–26%), Тернопільській (–42%), Харківській (–47%), Одеській (–57%), Миколаївській (–29%) та Херсонській (–70%) областях.

Окремо варто відзначити Закарпатську область, що всупереч рекордній зацікавленості демонструє зменшення цін у доларах на –18%. Це пов’язують зі зменшенням на 47% кількості вільних квартир та виїздом частини ВПО з області в інші регіони. Попит збалансувався з пропозицією.

Суттєво подорожчали регіони Полтавської області, де ціна виросла у 4 рази навіть у доларах, та Кіровоградської (майже вдвічі дорожче). Вони й досі приймають велику кількість вимушених переселенців зі сходу.

Фото: ЛУН

“Ринок оренди стабілізувався майже по всій країні, – зазначає Денис Суділковський, директор з маркетингу ЛУН. – Орендарі та орендодавці знайшли баланс попиту і пропозиції. Ситуації, де ціни виросли в декілька разів й переглядаються чи не кожного місяця, що ми спостерігали навесні, швидше становлять виключення”.

Загалом станом на початок серпня ринок оренди житла в Україні стабілізувався, дійшовши стадії балансу попиту та пропозиції. Ситуація, коли навесні ринок оренди лихоманило, як і усю країну, залишилася в минулому.