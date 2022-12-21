Міграція росіян підвищила привабливість валют сусідніх країн

Росіяни, які тікали від війни та мобілізації до сусідніх країн, посилив позиції національних валют пострадянських республік і поставиив їх на перші місця у світовому рейтингу.

Як зазначає видання, Грузія та Вірменія на Кавказі, а також Таджикистан у Центральній Азії засвідчили найкращу динаміку своїх валют щодо долара США після того, як десятки тисяч російських громадян оселилися там, починаючи з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони привезли із собою заощадження в еквіваленті мільярдів доларів, і це позначилося на зростанні курсу національних валют, які раніше ніколи не вважалися вільно конвертованими.

Так, за даними Bloomberg, вірменський драм зріс стосовно долара з початку року на 22%. Грузинський ларі і таджицький сомоні зміцнилися більш ніж на 16% і 10% відповідно, випереджаючи зростання російського рубля. Останній навпаки - більше не вважається вільно конвертованою валютою, оскільки жорсткий контроль за рухом капіталу став підставою для його обвалу.

"Саме росіяни, які переїжджають у ці країни на тривалий час через геополітичні проблеми, зберігають свої кошти в таких валютах і підштовхують курс вгору", - зазначили експерти.

Крім того, високою висхідною динамікою позначені такі банківські операції, як грошові перекази. За даними Національного банку Грузії, саме війна пояснює п’ятикратне збільшення їх обсягів у напрямку Грузії з Росії цього року, що еквівалентно понад 60% усіх переказів і перевищує 1,75 млрд доларів. Грошові перекази до Вірменії з Росії за перші десять місяців становили 2,8 млрд доларів, що майже вчетверо більше порівняно з тим самим періодом 2021 року, повідомив центральний банк Вірменії. У Таджикистані грошові перекази зросли щонайменше на 50% у першому півріччі, а це означає, що проблемна економіка цієї невеликої країни цьогоріч зросте на 7% порівняно з попередніми прогнозами на 4-5%.

"Різке збільшення грошових переказів, безумовно, пояснює таке стрімке зростання. Як у Вірменії, так і в Грузії грошові перекази сприяли збільшенню споживчого попиту та житловому будівництву", - пише Bloomberg.

Проте не у всіх пострадянських республіках міграція росіян мала подібний вплив на валютний ринок. Так, у Казахстані, чиє населення дорівнює 19 млн осіб і приблизно в 6 разів перевищує населення Вірменії та Грузії, також спостерігалися коливання валюти через приплив російських мігрантів. Проте казахський теньге закінчить рік із втратою понад 7% щодо долара.