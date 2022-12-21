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Ситуація на валютному ринку погіршилася: попит на валюту зріс удвічі

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Україна, Середа 21 грудня 2022 10:10
Ситуація на валютному ринку погіршилася: попит на валюту зріс удвічі Фото: попит на валюту в Україні зріс у два рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Минулого тижня (12-16 грудня) зростання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків на тлі скорочення її пропозиції обумовило більш як дворазове зростання чистого попиту на іноземну валюту на міжбанківському ринку за клієнтськими операціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Це, у свою чергу, визначало збільшення 4-й тиждень поспіль інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти для збалансування ринку. Упродовж минулого тижня Національний банк продав 841 млн доларів, порівняно із 583 млн доларів тижнем раніше", - написав він.

Як зазначив Данилишин, важливим фактором підтримки збалансованості валютного ринку є надходження міжнародної фінансової допомоги. Так, цього тижня до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів від США, надані через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

"Залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій", - нагадав член Ради НБУ.

Також Україна отримала від Канади 500 млн канадських доларів 367 млн доларів США) відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Загальна сума кредиту, який надається на пільгових умовах через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду, становить 1,95 млрд канадських доларів (1,432 млрд доларів США), повідомив Данилишин.

Нагадаємо, минулого тижня (з 12 по 16 грудня 2022 року) НБУ збільшив продаж доларів на міжбанку більш ніж на 40%.

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