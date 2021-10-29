Миграция и нехватка квалифицированных кадров: в НБУ назвали причины резкого роста зарплат

"В то же время темпы роста реальных заработных плат длительное время превышают показатели экономической активности, что может свидетельствовать о влиянии и других причин", - говорится в отчете.

Во-первых, усиливается миграционное давление на рынок труда. Открытие границ благодаря вакцинации и оживлению экономической активности в Европе способствуют восстановлению миграционных настроений населения. В дополнение, во многих странах ЕС правительства также увеличили минимальную заработную плату в 2021 году. Работодатели за рубежом также активно привлекают украинских рабочих и постепенно восстанавливают найм украинцев до докризисных уровней.

Во-вторых, из-за карантина и соответствующего падения экономики изменилась структура занятых. Хотя в целом во время пандемии 2020 года предприятия воздерживались от увольнения работников, спад экономической активности все же обусловил сокращение штатов. При этом, вероятно, под сокращение подпали наименее эффективные и, соответственно, наименее оплачиваемые работники. В частности, 60% всех лиц, которые выбыли из числа занятых в 2020 году, относились к секторам, где заработная плата ниже, чем средняя по Украине, что в целом соответствует мировым тенденциям. Вероятно, это дало определенный статистический эффект на средний уровень заработных плат.

В-третьих, на рынке сохраняются диспропорции между спросом и предложением рабочей силы. В последние годы, за исключением времени пандемии, в опросах предприятий неуклонно набирал вес фактор "нехватки квалифицированных кадров" среди причин, сдерживавших рост прибыли предприятий. Во время коронакризиса влияние этого фактора уменьшилось вследствие сокращения экономической деятельности. Однако с начала 2021 года дефицит качественного персонала вновь усилился, что сказалось и на росте заработных плат, отметили в НБУ.

"Влияние всех этих факторов сохранится и в дальнейшем, однако темпы роста номинальных заработных плат снизятся (с 19% в 2021 году до 9-13% в 2022-2023 годах) вместе с замедлением инфляции", - говорится в прогнозе.