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Миграционный кризис: границу с Беларусью будут охранять 8,5 тысяч правоохранителей

Автор: Валерия Полищук

Украинские правоохранители уже отправились на места дислокации у границы с Беларусью. В частности, в качестве дополнительных сил для пограничного контроля были направлены подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских", - заявил глава МВД Денис Монастырский.

По его словам, украинские границы дополнительно будут охранять 3 тысячи военных Госпогранслужбы, 3,5 тысячи - служащих Нацгвардии и еще 2 тысячи полицейских.

"Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу", - добавил министр.

Напомним, ранее Монастырский заявил, что Украина усилит границу с Беларусью, чтобы избежать потока нелегалов.

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Миграционный кризисБеларусьУкраина