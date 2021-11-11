Міграційна криза: кордон з Білоруссю охоронятимуть 8,5 тисяч правоохоронців

Українські правоохоронці вже вирушили на місця дислокації біля кордону з Білоруссю. Зокрема, як додаткових сил для прикордонного контролю були направлені підрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції.

"Ми підсилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисячі військовослужбовців і поліцейських", - заявив глава МВС Денис Монастирський.

За його словами, українські кордони додатково охоронятимуть 3 тисячі військових Держприкордонслужби, 3,5 тисячі - службовців Нацгвардії і ще 2 тисячі поліцейських.

"Чергувати також буде авіація МВС, в тому числі 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, при необхідності, будуть перекидати наші сили на кордон", - додав міністр.