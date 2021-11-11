ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Міграційна криза: кордон з Білоруссю охоронятимуть 8,5 тисяч правоохоронців

Новость на русском →
Четвер 11 листопада 2021 14:54
Міграційна криза: кордон з Білоруссю охоронятимуть 8,5 тисяч правоохоронців Фото: кордон з Білоруссю охоронятимуть 8,5 тисяч правоохоронців (mvs.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Українські правоохоронці вже вирушили на місця дислокації біля кордону з Білоруссю. Зокрема, як додаткових сил для прикордонного контролю були направлені підрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"Ми підсилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисячі військовослужбовців і поліцейських", - заявив глава МВС Денис Монастирський.

За його словами, українські кордони додатково охоронятимуть 3 тисячі військових Держприкордонслужби, 3,5 тисячі - службовців Нацгвардії і ще 2 тисячі поліцейських.

"Чергувати також буде авіація МВС, в тому числі 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, при необхідності, будуть перекидати наші сили на кордон", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Монастирський заявив, що Україна посилить кордон з Білоруссю, щоб уникнути потоку нелегалів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міграційна криза Білорусь Україна
NEWS
Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця
Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення