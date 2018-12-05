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Миграционная служба начала оформление видов на жительство в виде ID-карточек

Новости » Общество    05.12.2018 - 22:16
Миграционная служба начала оформление видов на жительство в виде ID-карточек
Фото: иностранец в Киеве оформляет вид на жительство (ДМС)

Заменять старый вид на жительство на документы нового образца не обязательно

Государственная миграционная служба Украины начала оформлять иностранцам виды на жительство в виде ID-карточек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГМС.

Отмечается, что территориальные органы ГМС начали предоставлять соответствующую услугу с 4 декабря 2018 года. При этом, в соответствии с утвержденным постановлением Кабмина от 25 апреля 2018 о порядке оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возвращения государству, признании недействительным и уничтожения вида на постоянное место жительства, замена документов старого образца на ID-карту не предусматривается.

Чтобы получить вид на жительство в Украине нового образца, нужно собрать необходимые документы и обратиться в подразделения ГМС или госпредприятия, которое принадлежит к сфере управления ГМС. Также соответствующая услуга предоставляется в центрах предоставления административных услуг по месту жительства иностранца или лица без гражданства.

В услугу включена государственная пошлина в размере 85 гривен, стоимость административной услуги в размере 253 гривен и стоимость бланка вида на жительство с бесконтактным электронным носителем - 291 гривна.

Напомним, Евростат ранее сообщал, что в 2017 году в Европейском союзе выдали 3,1 млн первичных видов на жительство. Больше всего получателей документов среди граждан Украины и Сирии.

С начала года украинцы оформили более 4,5 млн загранпаспортов Больше всего видов на жительство в ЕС в 2017 году получили украинцы и сирийцы
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