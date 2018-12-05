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Міграційна служба почала оформлення посвідок на проживання у вигляді ID-карток

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 22:16
Міграційна служба почала оформлення посвідок на проживання у вигляді ID-карток
Фото: іноземець у Києві оформлює посвідку на проживання (ДМС)

Замінювати старі посвідки на проживання на документи нового зразка не обов'язково

Державна міграційна служба України розпочала оформляти іноземцям посвідки на проживання у вигляді ID-карток. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДМС.

Зазначається, що територіальні органи ДМС розпочали надавати відповідну послугу з 4 грудня 2018 року. При цьому, згідно із затвердженою постановою Кабміну від 25 квітня 2018 щодо порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, заміна документа старого зразка на ID-картку не передбачається.

Щоби отримати посвідку на проживання в Україні нового зразка, потрібно зібрати необхідні документи та звернутися до підрозділу ДМС або держпідприємства, яке належить до сфери управління ДМС. Також відповідна послуга надається у центрах надання адміністративних послуг за місцем проживання іноземця або особи без громадянства.

У послугу включено державне мито у розмірі 85 гривень, вартість адміністративної послуги у розмірі 253 гривень та вартість бланку посвідки на постійне проживання з безконтактним електронним носієм - 291 гривня.

Нагадаємо, Євростат раніше повідомляв, що у 2017 році в Європейському союзі видали 3,1 млн первинних посвідок на проживання. Найбільше одержувачів документів серед громадян України і Сирії.

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