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Мигранты снова пытались прорвать границу Польши. Силовиков забросали камнями

Автор: Илона Свиридова

На границе Польши с Беларусь мигранты снова пытались силой прорваться на польскую сторону. В том числе, закидывая пограничников камнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пограничной стражи Польши.

"Вчера 76 человек пытались нелегально перейти границу. На участке возле Черемхи группа из 20 человек силой форсировала границу, бросая камни в польские службы. Все люди задержаны", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе польская сторона сообщила, что глава Пограничной службы Беларуси Роман Подлинев лично руководил штурмом польской границы.

А пресс-секретарь польской пограничной стражи Анна Михальская заявила, что белорусские службы снабжают мигрантов кирпичами и кусками брусчатки, чтобы те атаковали польских силовиков.

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