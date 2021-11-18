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Мігранти на кордоні з Польщею: Ірак почав забирати своїх громадян

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Мінськ, Четвер 18 листопада 2021 13:38
Мігранти на кордоні з Польщею: Ірак почав забирати своїх громадян Фото: мігранти в аеропорту Мінська (alsumaria.tv)
Автор: Олександр Мороз

Ірак почав забирати своїх громадян з Білорусі, які намагалися потрапити до Польщі. Перший літак з Багдада вже вилетів до Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Повідомляється, що десятки іракських мігрантів у Білорусі заявили про бажання повернутися на батьківщину. Сьогодні вранці Міністерство транспорту Іраку оголосило про відправку літака з міжнародного аеропорту Багдада в аеропорт Мінська, який призначений для евакуації іракських громадян, що застрягли на білорусько-польському кордоні.

Крім того, Alsumaria публікує фотографії громадян Іраку з мінського аеропорту.

Мігранти на кордоні з Польщею: Ірак почав забирати своїх громадян

Фото: мігранти в аеропорту Мінська (alsumaria.tv)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ірак готує спецрейс для вивезення своїх громадян з Білорусі.

Також стало відомо, що Ірак отримав 170 запитів від мігрантів на повернення в країну.

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