Мігранти на кордоні з Польщею: Ірак почав забирати своїх громадян

Ірак почав забирати своїх громадян з Білорусі, які намагалися потрапити до Польщі. Перший літак з Багдада вже вилетів до Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання .

Повідомляється, що десятки іракських мігрантів у Білорусі заявили про бажання повернутися на батьківщину. Сьогодні вранці Міністерство транспорту Іраку оголосило про відправку літака з міжнародного аеропорту Багдада в аеропорт Мінська, який призначений для евакуації іракських громадян, що застрягли на білорусько-польському кордоні.

Крім того, Alsumaria публікує фотографії громадян Іраку з мінського аеропорту.

Фото: мігранти в аеропорту Мінська (alsumaria.tv)