ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Ирак получил 170 запросов от мигрантов на возвращение из Беларуси

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 15:36
Ирак получил 170 запросов от мигрантов на возвращение из Беларуси Фото: Ирак получил 170 запросов от мигрантов на возвращение из Беларуси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Ирака зарегистрировало 170 заявок от желающих вернуться на родину граждан. В частности, тех, которые находятся на границы Беларуси и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shafaq News.

"У нас есть 170 человек, желающих добровольно вернуться в Ирак, и на данный момент они предоставили нам 55 паспортов", - заявил пресс-секретарь МИДа Ахмед Аль-Сахаф.

По его словам, иракский дипломатический персонал сейчас завершает координацию логистики с властями аэропорта в Минске для осуществления исключительного рейса и возвращения застрявших.

Правительство Ирака заявило, что начнет организовывать первый рейс по репатриации граждан, желающих покинуть Беларусь. Первый рейс должен осуществиться уже 18 ноября.

"Ирак осуществит первый рейс для тех, кто хочет вернуться добровольно, 18 числа", - сказал представитель МИДа.

Напомним, Литва предоставила убежище 7 нелегальным мигрантам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирак Миграционный кризис Беларусь
NEWS
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
DAILY
"Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов