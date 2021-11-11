Мигранты на границе Беларуси и Польши: Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание

Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет экстренное заседание из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши . Также ОН призывает к немедленному гуманитарному доступу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что потрясена ситуацией, поскольку люди на границе вынуждены находиться на морозе.

"Я потрясен тем, что большое количество мигрантов и беженцев по-прежнему остаются в ужасном положении, при температуре, близкой к отрицательной, на границе Беларуси и Польши", - заявила Бачелет.

Она призвала страны срочно принять меры.

"Я призываю заинтересованные государства принять незамедлительные меры по разрядке и разрешению этой нетерпимой ситуации в соответствии с их обязательствами в соответствии с международными стандартами в области прав человека и беженцев", - добавила она.

Она также призвала к незамедлительному гуманитарному доступу, доступу журналистов и юристов.

"Немедленный доступ должен быть предоставлен гуманитарным организациям, а также другим членам гражданского общества, журналистам и юристам... Несколько человек уже умерли за последние месяцы - правительства в регионе не могут бездействовать и допустить, чтобы погибло еще больше людей", - настаивает она.

В результате этих заявлений Эстония, Франция и Ирландия призвали к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН. Оно должно состояться 11 ноября во второй половине дня.