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Мигранты на границе Беларуси и Польши: Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание

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Четверг 11 ноября 2021 01:30
Мигранты на границе Беларуси и Польши: Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание Фото: Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за мигрантов (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Наталья Скороход

Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет экстренное заседание из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши. Также ОН призывает к немедленному гуманитарному доступу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что потрясена ситуацией, поскольку люди на границе вынуждены находиться на морозе.

"Я потрясен тем, что большое количество мигрантов и беженцев по-прежнему остаются в ужасном положении, при температуре, близкой к отрицательной, на границе Беларуси и Польши", - заявила Бачелет.

Она призвала страны срочно принять меры.

"Я призываю заинтересованные государства принять незамедлительные меры по разрядке и разрешению этой нетерпимой ситуации в соответствии с их обязательствами в соответствии с международными стандартами в области прав человека и беженцев", - добавила она.

Она также призвала к незамедлительному гуманитарному доступу, доступу журналистов и юристов.

"Немедленный доступ должен быть предоставлен гуманитарным организациям, а также другим членам гражданского общества, журналистам и юристам... Несколько человек уже умерли за последние месяцы - правительства в регионе не могут бездействовать и допустить, чтобы погибло еще больше людей", - настаивает она.

В результате этих заявлений Эстония, Франция и Ирландия призвали к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН. Оно должно состояться 11 ноября во второй половине дня.

Напомним, что по информации Польши, беженцы стремятся попасть в Германию через границу.

Также сообщалось, что Польша назвала ситуацию на границе "государственным терроризмом". Там считают это провокациями со стороны Лукашенко.

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