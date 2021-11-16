Мигранты все ближе. Что происходит на границе Польши и Беларуси: видеотрансляция

Атака мигрантов

Утром группа мужчин проделала дыру в белорусском заборе и с палками бросилась на забор на польской стороне, пытаясь его сломать. Кроме того, мигранты начали забрасывать силовиков камнями и бутылками.

В ответ польские силовики применили газ и водомет. По состоянию на сейчас атака мигрантов отражена, но рядом с их лагерем постоянно слышны выстрелы.

Вертолет патрулирует границу

На границу вылетел польский вертолет для патрулирования ситуации. Польская полиция заявляет, что белорусские силовики никак не реагируют на агрессию мигрантов.

Тем временем дети мигрантов на пограничном переходе "Брузги" подошли к забору и начали просить польских пограничников о помощи. Среди мигрантов были замечены плакаты с призывами к правам человека.