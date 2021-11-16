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Міграційна криза. На кордоні з Білоруссю було поранено польського поліцейського

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Польща, Вівторок 16 листопада 2021 13:31
Міграційна криза. На кордоні з Білоруссю було поранено польського поліцейського Фото: на кордоні Білорусі та Польщі було поранено польського поліцейського (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 16 листопада, співробітника польської поліції було тяжко поранено у зіткненні з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі. Поліцейського госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Польщі у Twitter.

"На жаль, внаслідок нападу людей, натхнених білоруською стороною, один із поліцейських отримав серйозне поранення, йому наразі надають допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що штурм польського кордону розпочався 16 листопада приблизно об 11:00.

"Напад триває, у бік польських поліцейських весь час летить каміння", - сказав прес-секретар Підляської поліції Томаш Крупа.

Правоохоронці постійно використовують водомети, зокрема, проти агресивних людей на білоруській стороні.

Нагадаємо, мігранти на кордоні з Польщею зробили чергову спробу прориву. Вони закидають польських силовиків камінням та пляшками.

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