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Мигрантов учат, как вести себя на границе, - замглавы МИД Польши

Автор: Иванна Шовкун

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что Беларусь ведет гибридную войну. Александр Лукашенко таким образом хочет отомстить Евросоюзу, за то, что он не принял фальсифицированные выборы в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По словам польского политика, Беларусь цинично использует людей, которые хотят жить в лучшем мире - для них таким является Европейский Союз.

"С одной стороны, у нас есть агрессивная толпа мигрантов, которых привозит Беларусь, чаще всего из стран Ближнего Востока. У нас есть информация, что этих людей даже обучают тому, как вести себя на границе. С другой стороны, проводится кампания дезинформации", - заявил Пшидач.

По его словам, в такой способ Лукашенко также добивается, чтобы ЕС снял санкции с него и его соратников.

Напомним, на границе Литвы с Беларусью пограничникам ежедневно помогают 1-2 тысячи литовских военных. Их количество может увеличиваться, если ситуация еще больше усугубится.

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