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Мігрантів вчать, як поводитися на кордоні, - заступник глави МЗС Польщі

Автор: Іванна Шовкун

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшидач заявив, що Білорусь веде гібридну війну. Олександр Лукашенко таким чином хоче помститися Євросоюзу за те, що він не прийняв фальсифікованих виборів у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

За словами польського політика, Білорусь цинічно використовує людей, які хочуть жити у кращому світі - для них таким є Європейський Союз.

"З одного боку, у нас є агресивний натовп мігрантів, яких привозить Білорусь, найчастіше з країн Близького Сходу. У нас є інформація, що цих людей навіть навчають, як поводитися на кордоні. З іншого боку, проводиться кампанія дезінформації", - заявив Пшидач.

За його словами, таким чином Лукашенко також домагається, щоб ЄС зняв санкції з нього та його соратників.

Нагадаємо, на кордоні Литви з Білоруссю прикордонникам щодня допомагають 1-2 тисячі литовських військових. Їхня кількість може збільшуватися, якщо ситуація ще більше посилиться.

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Польша