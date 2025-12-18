Мігранти, тарифи, Близький схід: про що говорив Трамп у зверненні до нації

Дональд Трамп розповів, чим його адміністрація краща за адміністрацію Джо Байдена.

Також згадав про проблеми з мігрантами і наркотрафіком.

"11 місяців тому я успадкував безлад і я його виправляю", – сказав він.

Президент США традиційно відзначив свою роль у завершенні війни на Близькому сході.

"Уперше за 3000 років на Близький Схід прийшов мир", - наголосив Трамп.

Він похвалив рішення про збільшення мит, завдяки чому, за його словами, зросли інвестиції в економіку Сполучених Штатів і становили рекордні 18 трлн. долларів.

"Більша частина цього успіху була досягнута завдяки тарифам, моєму улюбленому слову "тарифи", які протягом багатьох десятиліть успішно використовувалися іншими країнами проти нас, але більше не використовуються", - сказав Трамп.