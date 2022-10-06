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Міг залишити ворожим ДРГ. У екс-поліцейського на Донбасі виявили склад зброї

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Торецьк, Четвер 06 жовтня 2022 16:47
Міг залишити ворожим ДРГ. У екс-поліцейського на Донбасі виявили склад зброї Фото: поліцейський з Торецька зберігав удома арсенал зброї, йому висунули підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Правоохоронці будинку в екс-поліцейського з Торецька на Донеччині виявили склад зброї, йому заочно повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

У колишнього інспектора патрульної поліції Бахмутського райвідділу під ліжком у спортивній сумці виявили арсенал зброї та боєприпасів, які він міг залишити для диверсійних груп ворожої армії.

Зокрема, виявлено та вилучено один РПГ-22, дві гранати Ф-1 та РГД-5 та запали до них, п'ять тротилових шашок, а також 741 патрон калібром 5,45 мм до автомата АК-74.

Також перевіряється причетність до співпраці екс-поліцейського із співробітниками "МВС ДНР", вирішується питання про оголошення його у розшук. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури екс-правоохоронцю заочно повідомлено про підозру у незаконному зберіганні зброї.

Раніше ми писали, що двом колишнім працівникам Луганської митниці та колишній заступниці начальника слідчого відділу поліції Ізюма Харківської області повідомлено про підозру у державній зраді.

Також СБУ ідентифікувала та назвала імена зрадників на тимчасово окупованій території Херсонської області, які вступили до лав так званого "МВС РФ".

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