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Мог оставить вражеским ДРГ. У экс-полицейского на Донбассе обнаружили склад оружия

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Торецк, Четверг 06 октября 2022 16:47
Мог оставить вражеским ДРГ. У экс-полицейского на Донбассе обнаружили склад оружия Фото: полицейский из Торецка хранил дома арсенал оружия, ему выдвинули подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Правохранители дома у экс-полицейского из Торецка Донецкой области обнаружили арсенал оружия, ему заочно сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

У бывшего инспектора патрульной полиции Бахмутского райотдела под кроватью в спортивной сумке обнаружили арсенал оружия и боеприпасов, которые он мог оставить для диверсионных групп вражеской армии.

В частности, обнаружен и изъят один РПГ-22, две гранаты Ф-1 и РГД-5 и запалы к ним, пять тротиловых шашек, а также 741 патрон калибром 5,45 мм к автомату АК-74.

Также проверяется причастность к сотрудничеству экс-полицейского с сотрудниками "МВД ДНР", решается вопрос об объявлении его в розыск. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры экс-правохранителю заочно уведомлено о подозрении в незаконном хранении оружия.

Ранее мы писали, что двум бывшим работникам Луганской таможни и бывшей заместительнице начальника следственного отдела полиции Изюма Харьковской области сообщено о подозрении в государственной измене.

Также СБУ идентифицировала и назвала имена предателей на временно оккупированной территории Херсонской области, которые вступили в ряды так называемого "МВД РФ".

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Донецкая область Торецк
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