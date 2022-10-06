Мог оставить вражеским ДРГ. У экс-полицейского на Донбассе обнаружили склад оружия

Правохранители дома у экс-полицейского из Торецка Донецкой области обнаружили арсенал оружия, ему заочно сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

У бывшего инспектора патрульной полиции Бахмутского райотдела под кроватью в спортивной сумке обнаружили арсенал оружия и боеприпасов, которые он мог оставить для диверсионных групп вражеской армии.

В частности, обнаружен и изъят один РПГ-22, две гранаты Ф-1 и РГД-5 и запалы к ним, пять тротиловых шашек, а также 741 патрон калибром 5,45 мм к автомату АК-74.

Также проверяется причастность к сотрудничеству экс-полицейского с сотрудниками "МВД ДНР", решается вопрос об объявлении его в розыск. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры экс-правохранителю заочно уведомлено о подозрении в незаконном хранении оружия.