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Міг розбитися. В соцмережах пишуть про зникнення російського Су-30 поблизу Криму

Фото: російський винищувач (MO РФ)
Автор: Каріна Левицька

Минулої ночі неподалік від Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ. Ймовірно, військовий літак розбився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крымский ветер"

За даними видання, ворожий Су-30СМ разом із Су-35, перебуваючи над морем на північ від Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П по материковій Україні.

Російський Су-30СМ випустив 4 ракети з 6 доступних, після чого зник з екрана радарів. Винищувач базувався на аеродромі в Кримську (Краснодарський край РФ).

За даними джерел видання "Крымский ветер", у пошуковій операції брали участь вертольоти Мі-8 і Ка-27 з аеродрому ЧФ РФ у Качі.

Фото: зник російський винищувач СУ-30 (t.me/Crimeanwind)

У квадраті, показаному на карті, було знайдено масляну пляму діаметром близько 3 км, а також уламки літака, зокрема крило. Підняти нічого не змогли.

Нагадаємо, що падіння російських літаків та вертольотів не є чимось незвичним. Адже час від часу такі випадки стаються по всій території РФ. Зокрема ми повідомляли, що наприкінці минулого місяця у Росії зник вертоліт Мі-8 з двома десятками людей на борту

А на початку літа російський бомбардувальник Су-34 розбився у Північній Осетії. Тоді під час авіатрощі екіпаж загинув.

Водночас минулого року в Челябінській області РФ розбився вертоліт Мі-8. Зауважимо, що він належав ФСБ. За попередніми даними, усі, хто були на борту, загинули.

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