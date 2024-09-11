Міг розбитися. В соцмережах пишуть про зникнення російського Су-30 поблизу Криму

Нагадаємо, що падіння російських літаків та вертольотів не є чимось незвичним. Адже час від часу такі випадки стаються по всій території РФ. Зокрема ми повідомляли, що наприкінці минулого місяця у Росії зник вертоліт Мі-8 з двома десятками людей на борту

А на початку літа російський бомбардувальник Су-34 розбився у Північній Осетії. Тоді під час авіатрощі екіпаж загинув.

Водночас минулого року в Челябінській області РФ розбився вертоліт Мі-8. Зауважимо, що він належав ФСБ. За попередніми даними, усі, хто були на борту, загинули.

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