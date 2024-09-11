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Мог разбиться. В соцсетях пишут об исчезновении российского Су-30 вблизи Крыма

Фото: российский истребитель (MO РФ)
Автор: Карина Левицкая

Минувшей ночью неподалеку от Севастополя исчез российский истребитель Су-30СМ. Вероятно, военный самолет разбился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер"

По данным издания, вражеский Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем к северу от Севастополя, производили пуски ракет Х-31П по материковой Украине.

Российский Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных, после чего скрылся с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край РФ).

По данным источников издания "Крымский ветер", в поисковой операции участвовали вертолеты Ми-8 и Ка-27 с аэродрома ЧФ РФ в Каче.

Фото: исчез российский истребитель СУ-30 (t.me/Crimeanwind)

В квадрате, показанном на карте, было обнаружено масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в частности крыло. Поднять ничего не смогли.

Напомним, что падение российских самолетов и вертолетов не является чем-то необычным. Ведь иногда такие случаи происходят по всей территории РФ. В частности, мы сообщали, что в конце прошлого месяца в России исчез вертолет Ми-8 с двумя десятками человек на борту.

А в начале лета российский бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии. Тогда во время авиатрошки экипаж погиб.

В то же время в прошлом году в Челябинской области РФ разбился вертолет Ми-8. Заметим, что он принадлежал ФСБ. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

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