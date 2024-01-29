Міг "продавати" відгули. В Одеській області судитимуть командира військової частини

В Одеській області командира взводу однієї з військових частин підозрюють у "продажі" відгулів. Його справу передали до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними ДБР, командир взводу вимагав у бійців по 4 тисячі гривень за день відгулу. А у разі відмови давати гроші - погрожував проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Загалом правоохоронці задокументували 10 фактів отримання хабарів підозрюваним. Також було встановлено факти застосування сили та побиття бійців.

Військовослужбовця звинувачують у отриманні неправомірної вигоди, застосуванні насильства до підлеглого. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Військові хабарники

Нагадаємо, раніше в Одесі суд обрав запобіжний захід підполковнику у вигляді тримання під вартою. Він міг отримати хабар у розмірі 1 млн гривень.

Також ми писали, що у Вінницькій області голову територіального центру комплектування спіймали на хабарі.