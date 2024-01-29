Мог "продавать" отгулы. В Одесской области будут судить командира воинской части
В Одесской области командира взвода одной из воинских частей подозревают в "продаже" отгулов. Его дело передали в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Согласно данным ГБР, командир взвода требовал у бойцов по 4 тысячи гривен за день отгула. А в случае отказа давать деньги - угрожал проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.
Всего правоохранители задокументировали 10 фактов получения взяток подозреваемым. Также были установлены факты применения силы и избиения бойцов.
Военнослужащий обвиняется в получении неправомерной выгоды, применении насилия к подчиненному. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Военные взяточники
Напомним, ранее в Одессе суд избрал меру пресечения подполковнику в виде содержания под стражей. Он мог получить взятку в размере 1 млн гривен.
Также мы писали, что в Винницкой области главу территориального центра комплектования поймали на взятке.
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