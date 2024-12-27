Міфи про мобілізацію людей із інвалідністю: що насправді зміниться у 2025 році

Останнім часом у мережі поширюється неправдива інформація про скасування статусів інвалідності та мобілізацію людей із інвалідністю через ліквідацію МСЕК. У Міністерстві охорони здоров’я України (МОЗ) запевняють, що ці твердження не відповідають дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МОЗ.
Люди з інвалідністю віком 25–60 років мають проходити переогляд лише у тому випадку, якщо за 2022-2024 роки його не вдалося провести через воєнний стан або інші поважні причини.
З 1 січня 2025 року функції МСЕК виконуватимуть експертні команди лікарів. Вони встановлюватимуть чи підтверджуватимуть інвалідність за чинними критеріями законодавства.
Особи зі статусом інвалідності продовжуватимуть отримувати пільги, допомогу та відстрочку від мобілізації на підставі чинного висновку МСЕК.
У МОЗ пояснюють, якщо інвалідність встановлено безстроково, повторний огляд проводиться тільки за бажанням людини. Усі пільги та виплати залишаються чинними.
Також повторно потрібно звернутися до медзакладів, якщо переогляд мав відбутися у 2022-2024 роках, але його відклали:
Водночас огляд не є обов’язковим для осіб, які:
Будь-які незаконні рішення щодо встановлення інвалідності, які вже є предметом кримінальних справ, будуть переглянуті згідно з чинним законодавством.
Раніше РБК-Україна розповідало, що з 1 січня 2025 року в Україні почне діяти оновлена система медико-соціальної експертизи. Вона базується на сучасному підході до оцінювання повсякденного функціонування людей. Реформа спрямована на оптимізацію процесу визначення стану здоров’я громадян, що дозволить спростити процедури ухвалення рішень щодо встановлення інвалідності, реабілітації та соціальної підтримки.
Також ми писали, що з початку 2025 року в Україні запроваджують нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини для встановлення інвалідності. Вона замінить ліквідовані медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). РБК-Україна розповідало, як з початку наступного року працюватиме оновлена система.
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