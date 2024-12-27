Міфи про мобілізацію людей із інвалідністю: що насправді зміниться у 2025 році

Основні зміни у проходженні медичних оглядів

Люди з інвалідністю віком 25–60 років мають проходити переогляд лише у тому випадку, якщо за 2022-2024 роки його не вдалося провести через воєнний стан або інші поважні причини.

З 1 січня 2025 року функції МСЕК виконуватимуть експертні команди лікарів. Вони встановлюватимуть чи підтверджуватимуть інвалідність за чинними критеріями законодавства.

Особи зі статусом інвалідності продовжуватимуть отримувати пільги, допомогу та відстрочку від мобілізації на підставі чинного висновку МСЕК.

Коли потрібно проходити повторний огляд

У МОЗ пояснюють, якщо інвалідність встановлено безстроково, повторний огляд проводиться тільки за бажанням людини. Усі пільги та виплати залишаються чинними.

Також повторно потрібно звернутися до медзакладів, якщо переогляд мав відбутися у 2022-2024 роках, але його відклали:

чоловіки 25-60 років із 2 або 3 групою інвалідності мають пройти переогляд до 1 листопада 2025 року

усі інші пацієнти – до 1 квітня 2026 року

Водночас огляд не є обов’язковим для осіб, які:

перебувають у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях

мають важкі порушення функцій організму (відсутність кінцівки, органів, онкологічні чи психічні захворювання)

є чинними військовослужбовцями, для яких статус інвалідності залишається чинним до кінця служби та ще 60 днів після звільнення

Будь-які незаконні рішення щодо встановлення інвалідності, які вже є предметом кримінальних справ, будуть переглянуті згідно з чинним законодавством.